مقتل عالم نووي إيراني برفقة زوجته

01:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلن التلفزيون الإيراني، السبت، عن مقتل العالم النووي الإيراني محمد رضا كيا برفقة زوجته في غارة استهدفته بقرية داستاك، في منطقة كياشهر، شمال إيران، وعدد من قادة الحرس الثوري.





ورضا كيا هو عالم نووي إيراني يُعد من المتخصصين في مجالات الفيزياء النووية والهندسة الذرية داخل الجمهورية الإيرانية.



كما ارتبط اسمه بعدد من المؤسسات البحثية الحكومية، وشارك في تطوير التقنيات الأساسية المستخدمة في مراكز الأبحاث النووية الإيرانية.





