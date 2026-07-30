مقتل عامل إثر استهداف إيراني لمبنى تابع لشركة صينية في شمال الكويت

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، سعود عبدالعزيز العطوان، الخميس، أن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

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