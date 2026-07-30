مقتل عامل إثر استهداف إيراني لمبنى تابع لشركة صينية في شمال الكويت

وأوضح العطوان أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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