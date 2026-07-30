الخميس 2026-07-30 12:32 م

مقتل عامل إثر استهداف إيراني لمبنى تابع لشركة صينية في شمال الكويت

علم الكويت.
الكويت
 
الخميس، 30-07-2026 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، سعود عبدالعزيز العطوان، الخميس، أن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

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وأوضح العطوان أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 
 


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