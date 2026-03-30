مقتل عامل هندي في هجوم إيراني على محطة كهرباء في الكويت

05:39 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في منشور على موقع إكس أن عاملا هنديا قُتل في هجوم إيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه في الكويت.





وأضافت أن الهجوم تسبب أيضا في تعرض مبنى خدمي بالمحطة لأضرار مادية جسيمة.





