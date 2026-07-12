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مقتل عسكري إيراني في الضربات الأميركية

علم ايران
إيران
 
الأحد، 12-07-2026 03:22 م

الوكيل الإخباري-   أسفرت الضربات الأميركية على إيران ،الأحد، عن مقتل جندي إيراني.

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ونقلت وكالتا أنباء "مهر" و"تسنيم" عن مسؤول محلي تأكيده مقتل الملازم حميد رضا دهقاني، من القوات البحرية الإيرانية، خلال الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الليلة الماضية على ميناء جاسك الواقع في جنوب إيران والمطل على الخليج.

 
 


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