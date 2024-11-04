الإثنين 2024-11-04
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رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير السعودي
إطلاق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية
%28 ارتفاع شكاوى المستهلكين الواردة لوزارة الصناعة في 10 أشهر
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الأمانة: نظام نقل ذكي قريباً في عمان
وزير العمل: لا توافق حتى الآن على قيمة الحد الأدنى للأجور
عطل في النظام الإلكتروني يتسبب بازدحام المعاملات في صحة الوافدين
فلسطين
فلسطين
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت لليوم الثاني تواليا
مظاهرة ضخمة في واشنطن لإنهاء "الابادة الجماعية"
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا
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ملاعب
فينيسيوس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد
الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي يكيل المديح لصلاح
صاروخ كايسيدو يحرم اليونايتد من قهر تشيلسي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
الاتحاد الاردني لكرة السلة وشركة CFI يجددان أنشطة الاتحاد والدوري الممتاز للعام الرابع على التوالي
"سامسونج إلكترونيكس" تفتتح معرضها الجديد في سيتي مول لتقديم أحدث الابتكارات وتجارب الاتصال الذكية المتكاملة للزبائن
كابيتال بنك يعزز مسيرته في دعم التعليم ويرعى منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
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