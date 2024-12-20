مقتل عنصرين من "داعش" بضربة أميركية في سوريا

الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الجمعة، إن ضربات جوية أميركية نفذت يوم الخميس قتلت اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أحدهما قيادي.

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وأضاف البيان أن الضربات وقعت في منطقة من سوريا كانت تخضع سابقًا لسيطرة حكومة بشار الأسد وروسيا.



يأتي ذلك في وقت يتواجد فيه وفد دبلوماسي أميركي في العاصمة دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن ودمشق خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.