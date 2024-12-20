مقتل عنصرين من "داعش" بضربة أميركية في سوريا

وأضاف البيان أن الضربات وقعت في منطقة من سوريا كانت تخضع سابقًا لسيطرة حكومة بشار الأسد وروسيا.
يأتي ذلك في وقت يتواجد فيه وفد دبلوماسي أميركي في العاصمة دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن ودمشق خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.
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