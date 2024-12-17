مقتل قائد في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

الوكيل الإخباري- أكدت لجنة التحقيق الروسية مقتل الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي بانفجار وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم الثلاثاء.



وقالت لجنة التحقيق في بيان لها إنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في موسكو صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده.

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وأشار البيان إلى أنه تجري إجراءات تحقيق وبحث عملياتي بهدف تحديد كافة ملابسات الجريمة، مضيفا أنه تم فتح قضية جنائية في مقتل العسكريين.



وتحدثت تقارير عن أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى حوالي الساعة السادسة صباحا.