مقتل مقيم آسيوي إثر سقوط حطام اعتراض جوي في دبي

قال الرئيس الإماراتي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن بلاده في وقت حرب لكنها على ما يرام.
