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مقتل وإصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 02:50 ص

الوكيل الإخباري-   أسفر إطلاق نار وقع في كلية صغيرة في شرقي ولاية نورث كارولينا الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين وأدى إلى إغلاق حرم الكلية في وقت مبكر من يوم الأحد، بحسب ما ذكرته الجامعة.

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ووقع إطلاق النار في وسط حرم جامعة ولاية إليزابيث سيتي، بمدينة إليزابيث سيتي، عقب مهرجان يارد، وهو الحدث الختامي لاحتفال "فايكنغ فيست" الذي استمر أسبوعا في الجامعة ذات الأغلبية من ذوي البشرة السمراء تاريخيا.

وتم الإعلان عن وفاة رجل يبلغ من العمر 24 عاما ليس طالبا. ولم يكشف عن هويته حتى الآن بانتظار إخطار عائلته، حسبما جاء في البيان.

 
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