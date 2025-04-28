مقتل وإصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

الوكيل الإخباري- أسفر إطلاق نار وقع في كلية صغيرة في شرقي ولاية نورث كارولينا الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين وأدى إلى إغلاق حرم الكلية في وقت مبكر من يوم الأحد، بحسب ما ذكرته الجامعة.

اضافة اعلان