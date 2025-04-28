مقتل وإصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

وتم الإعلان عن وفاة رجل يبلغ من العمر 24 عاما ليس طالبا. ولم يكشف عن هويته حتى الآن بانتظار إخطار عائلته، حسبما جاء في البيان.
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