الخميس 2025-12-25 07:00 م

مقتل "والي حوران" بتنظيم الدولة بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق"

الخميس، 25-12-2025 06:26 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، مقتل من يُسمى بـ"والي حوران" في تنظيم الدولة الإسلامية بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق" في التنظيم.

وقالت الوزارة في بيان إن الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق (جنوب) نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وعبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة.


وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد المدعو محمد شحادة، المكنّى أبو عمر شدّاد، وهو أحد القيادات البارزة في تنظيم الدولة بسوريا، ويشغل منصب والي حوران.


وهذه العملية تأتي استكمالا للعملية الأمنية النوعية التي نُفذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا للبيان.

 
 


