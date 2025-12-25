مقتل "والي حوران" بتنظيم الدولة بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق"

وقالت الوزارة في بيان إن الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق (جنوب) نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وعبر التنسيق مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة.
وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد المدعو محمد شحادة، المكنّى أبو عمر شدّاد، وهو أحد القيادات البارزة في تنظيم الدولة بسوريا، ويشغل منصب والي حوران.
وهذه العملية تأتي استكمالا للعملية الأمنية النوعية التي نُفذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا للبيان.
