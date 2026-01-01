مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا

الوكيل الإخباري- لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في انفجار هائل وقع في منتجع كرانس مونتانا في جبال الألب السويسرية، على ما أعلنت الشرطة صباح الخميس.

