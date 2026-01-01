مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا

وذكرت السلطات السويسرية أن الانفجار، الذي وقع في إحدى المنشآت التابعة للمنتجع، أسفر عن أضرار جسيمة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب
-
زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك
-
بلغاريا تنضم إلى منطقة اليورو مع بداية العام الجديد
-
رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده بعد المناورات الصينية
-
ترمب يكشف عن أمنيته للعام الجديد
-
إيران تحذر من تداعيات تهديد ترامب برنامجها النووي
-
مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون
-
الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص