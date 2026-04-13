مقتل 11 شخصاً جراء إعصار في بابوا غينيا الجديدة

09:56 ص

الوكيل الإخباري- أسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية الشديدة التي تسبب بها إعصار مايلا عن مصرع ما لا يقل عن 11 شخصاً في بابوا غينيا الجديدة، حيث دمّر الإعصار قرى بأكملها بعد أن ضرب المناطق الساحلية بقوة.





وذكرت هيئة الإذاعة العامة في بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاثنين، أن التقديرات الأولية تفيد بتضرر أكثر من 10 آلاف شخص، فيما يحتاج نحو 20 ألفاً آخرين إلى مساعدات عاجلة في مناطق متفرقة من منطقة بوجانفيل.



من جانبه، أوضح رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، أن الوصول إلى المجتمعات النائية لا يزال صعباً في ظل استمرار التقارير عن الأضرار.



كما اجتاحت العاصفة جزر سليمان المجاورة، متسببة في أضرار جسيمة في المناطق النائية للجزر.



ومر إعصار مايلا فوق بحر سليمان مصحوباً برياح قاربت سرعتها 300 كيلومتر في الساعة، وصُنّف لفترة وجيزة كإعصار من الفئة الخامسة قبل أن تضعف شدته.







