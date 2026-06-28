مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا

02:58 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات المحلية الفرنسية، الأحد، مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا. اضافة اعلان







