الإثنين 2026-01-26 08:35 ص

مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في وسط مكسيكو

أحد أفراد الحرس الوطني
أحد أفراد الحرس الوطني في المكسيك
 
الإثنين، 26-01-2026 08:04 ص
الوكيل الإخباري-   قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 12 بجروح الأحد، في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك.اضافة اعلان


ووقع الهجوم في أحد أحياء مدينة سالامانكا التي أفاد مسؤولون في مكتب رئيس بلديتها أنهم أطلقوا عملية للبحث عن المرتكبين.
 
 


أحد أفراد الحرس الوطني

مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في وسط مكسيكو

