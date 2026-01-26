مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في وسط مكسيكو

08:04 ص

الوكيل الإخباري- قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 12 بجروح الأحد، في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك. اضافة اعلان





ووقع الهجوم في أحد أحياء مدينة سالامانكا التي أفاد مسؤولون في مكتب رئيس بلديتها أنهم أطلقوا عملية للبحث عن المرتكبين.

