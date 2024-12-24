مقتل 12 شخصاً بانفجار مصنع جنوب تركيا

فيما لم يتم الكشف عن أسباب الانفجار من قبل الجهات المسؤولة حتى الآن .
كما تداولت بعض وكالات الأنباء أن المصنع الذي وقع فيه التفجير يعود لشركة تصنيع متفجرات .
-
أخبار متعلقة
-
اتهموا بممارسة السحر والشعوذة .. أكثر من 200 قتيل بمذبحة في هاييتي
-
"حادثة دوولو" تشعل أزمة جديدة بين الصومال وإثيوبيا
-
إسرائيل تستعيد حطام مروحية سقطت في جبل الشيخ قبل 50 عاما
-
أفغانستان: واشنطن و"الناتو" عدوان مشتركان لنا ولإيران
-
الأمم المتحدة تحذر من نقص الوقود في سوريا وتداعياته على الخدمات الحيوية
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025
-
الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من تنظيم "داعش"
-
صفارات إنذار في تل أبيب إثر صاروخ من اليمن