مقتل 12 شخصا بضربات أميركية إسرائيلية على إيران

الوكيل الإخباري- قُتل 12 شخصا على الأقل في غارات أميركية إسرائيلية استهدفت مناطق عدة مأهولة بالسكان في جميع أنحاء إيران خلال الليل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت.

وفي بروجرد في محافظة لرستان الغربية، قُتل سبعة أشخاص وأصيب 36 آخرون، على ما نقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول المحلي قدرت الله ولادي.