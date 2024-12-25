مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع في شمال غرب تركيا

وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو لمحطة "ان تي في لايف" الإخبارية، "قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي".
-
أخبار متعلقة
-
نجاة 25 سائحا سعوديا من "كارثة محققة" في تركيا
-
ترامب: سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام
-
سوريا.. تغيير أسماء بعض المراكز الصحية واستبدال اسم الأسد فيها
-
الجيش الإسرائيلي يدرس شن هجوم جديد على اليمن
-
تقرير أممي: تفشي المجاعة في 5 مناطق بالسودان
-
اتفاق لحل الفصائل في سوريا ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
-
إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
-
تايلاند تخطط لتقليص عدد قواتها المسلحة