مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع في شمال غرب تركيا

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الوكيل الإخباري- قُتل 12 شخصا على الأقل وأُصيب 3 آخرون بجروح الثلاثاء، في انفجار وقع في مصنع في شمال غرب تركيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة. اضافة اعلان





وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو لمحطة "ان تي في لايف" الإخبارية، "قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي".