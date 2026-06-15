مقتل 12 شخصا في تحطّم طائرة قفز مظلي في ولاية ميزوري الأميركية

وقال مدير وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة بيتس دينيس جيكوبز إن الطائرة تحطّمت بالقرب من مطار باتلر ميموريال، على بعد نحو 95 كيلومترا جنوب مدينة كانساس في ميزوري الواقعة في وسط الولايات المتحدة.
والقتلى الـ12 هم 11 من المظليين الهواة وقائد الطائرة، وفق جيكوبز.
وقال قائد شرطة المقاطعة تشاد أندرسون في مؤتمر صحافي لاحقا أن تحطّم الطائرة "يبدو حادثا".
وأضاف أن هوية مالك الطائرة والجهة المنظمة للقفز بالمظلات لم تُعرَف بعد.
وذكرت هيئة الطيران الفدرالية على منصة "إكس" أن الطائرة، وهي من طراز "باسيفيك أيروسبيس P750" ذات محرك واحد، تحطمت عند إقلاعها من مطار باتلر قرابة الساعة 11:35 بالتوقيت المحلي (16:30 ت غ).
وأعلنت الهيئة أن المكتب الوطني لسلامة النقل (NTSB) فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.
وأظهرت مشاهد عرضها التلفزيون حطاما متفحما في حقل يقع قرب إحدى الطرق.
وتنتشر في الموقع فرق الطوارئ وجهاز مراقبة الطرق السريعة في ميزوري وإدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.
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