 
الأربعاء 2024-10-02 04:03 م
 

مقتل 14 جندياً إسرائيلياً باشتباكات عنيفة في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
الأربعاء، 02-10-2024 03:35 م
الوكيل الإخباري-  كشفت مصادر إسرائيلية ، اليوم الأربعاء، أن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وبينما يأتي هذا الاعتراف من جانب مصادر إسرائيلية، قال الجيش، الأربعاء، إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

سكاي نيوز
 
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