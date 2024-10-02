مقتل 14 جندياً إسرائيلياً باشتباكات عنيفة في جنوب لبنان

وبينما يأتي هذا الاعتراف من جانب مصادر إسرائيلية، قال الجيش، الأربعاء، إن ضابطا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.
سكاي نيوز
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