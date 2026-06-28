مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية

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الوكيل الإخباري- قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. اضافة اعلان





وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه "في يوم الأحد الموافق 28 (حزيران) يونيو 2026م وعند الساعة 6:00 صباحا سقطت طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة، وقد نتج عن الحادث استشهاد جميع ركابها، وعددهم 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين". وأشار إلى أن "التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب" الحادث.









