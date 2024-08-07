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مقتل 17 شخصا بسبب أمطار غزيرة في شمال شرق السودان

الفيضانات في السودان تسببن بسقوط قتلى
الفيضانات في السودان تسببن بسقوط قتلى




 

الأربعاء، 07-08-2024 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   أودت أمطار غزيرة بحياة 17 شخصاً وتسببت في انهيار آلاف المنازل في أبو حمد، المدينة الواقعة في شمال شرق السودان الذي يشهد حرباً مدمرة منذ نحو 16 شهراً، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس الثلاثاء.


وقال المصدر، الذي يعمل في مستشفى أبو حمد، إن 17 شخصاً لقوا مصرعهم بسبب انهيار منزلهم.


وأضاف المصدر أنّ "العديد من الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى" في هذه البلدة الصغيرة الواقعة في ولاية النيل والتي تقع على بعد 400 كيلومتر شمال الخرطوم.

 

سكاي نيوز عربية

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