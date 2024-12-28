 
السبت 2024-12-28 01:57 م
 

مقتل 19 جندياً باكستانياً في اشتباكات حدودية مع طالبان شرقي أفغانستان

قوات باكستانية
قوات باكستانية
السبت، 28-12-2024 11:15 ص
الوكيل الإخباري-  لقي 19 جنديا في باكستان مصرعهم إثر اشتباكات في منطقة حدودية متنازع عليها بين حركة طالبان والقوات الباكستانية، نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع في حركة طالبان.اضافة اعلان


وأضافت المصادر أن 3 مدنيين قتلوا بعد سقوط قذيفة هاون من الجانب الباكستاني في ولاية بكتيا، شرقي أفغانستان.

وقبل أسبوع، استهدفت غارات جوية باكستانية مواقع لطالبان، وأسفرت حينها عن مقتل 46 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ عودة طالبان إلى السلطة في صيف عام 2021.

وتتهم إسلام أباد مجموعات مسلحة بشن هجمات ضد أراضيها انطلاقا من أفغانستان.

وتفاقمت مؤخرا هجمات طالبان باكستان على القوات الباكستانية. وتعتبر باكستان أن حكومة طالبان أفغانستان لا تقوم بالمطلوب منها لمنع انطلاق هذه الهجمات من أراضيها.

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