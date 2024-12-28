مقتل 19 جندياً باكستانياً في اشتباكات حدودية مع طالبان شرقي أفغانستان

وأضافت المصادر أن 3 مدنيين قتلوا بعد سقوط قذيفة هاون من الجانب الباكستاني في ولاية بكتيا، شرقي أفغانستان.
وقبل أسبوع، استهدفت غارات جوية باكستانية مواقع لطالبان، وأسفرت حينها عن مقتل 46 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ عودة طالبان إلى السلطة في صيف عام 2021.
وتتهم إسلام أباد مجموعات مسلحة بشن هجمات ضد أراضيها انطلاقا من أفغانستان.
وتفاقمت مؤخرا هجمات طالبان باكستان على القوات الباكستانية. وتعتبر باكستان أن حكومة طالبان أفغانستان لا تقوم بالمطلوب منها لمنع انطلاق هذه الهجمات من أراضيها.
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