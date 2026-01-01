مقتل 24 شخصا وإصابة 50 بهجوم أوكراني على فندق بمقاطعة خيرسون

الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم أوكراني بالمسيّرات استهدف فندقا ومقهى في المقاطعة.

