السبت 2025-07-05 12:32 م
 

مقتل 24 على الأقل جراء سيول في ولاية تكساس الأميركية

فرق الإنقاذ تفحص مياه الفيضانات المتصاعدة في نهر غوادالوبي
فرق الإنقاذ تفحص مياه الفيضانات المتصاعدة في نهر غوادالوبي
 
السبت، 05-07-2025 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   قال لاري ليثا مأمور شرطة مقاطعة كير بولاية تكساس الأميركية إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء السيول على طول نهر غوادالوبي.

وقالت السلطات  بولاية تكساس إن قرابة 24 فتاة اعتبرن في عداد المفقودين في مخيم صيفي مطل على النهر.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير بعد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا.

وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء.

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الجزيرة

 
 
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