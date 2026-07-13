مقتل 27 على الأقل جراء حريق في حانة ببانكوك

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول في تايلاند إن 27 على الأقل لقوا حتفهم في حريق اجتاح حانة في العاصمة بانكوك في وقت متأخر الأحد (الاثنين 13 تموز بالتوقيت المحلي) في واحدة من أكبر الحوادث بالبلاد خلال السنوات القليلة الماضية. اضافة اعلان





وقال أنووت بو-أمباي من مؤسسة روامكاتانيو التي تدير خدمة إنقاذ تطوعية في حالات الطوارئ "هناك أكثر من 27 قتيلا".



وأكد مسؤول بإدارة شرطة العاصمة سقوط 27 قتيلا، بالإضافة إلى 63 مصابا جراء الحريق.





