مقتل 27 على الأقل جراء حريق في حانة ببانكوك

وقال أنووت بو-أمباي من مؤسسة روامكاتانيو التي تدير خدمة إنقاذ تطوعية في حالات الطوارئ "هناك أكثر من 27 قتيلا".
وأكد مسؤول بإدارة شرطة العاصمة سقوط 27 قتيلا، بالإضافة إلى 63 مصابا جراء الحريق.
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