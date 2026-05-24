مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

وأضاف البيان أن 13 فردا من عائلة واحدة كانوا من بين القتلى، في مأساة ألمت بعائلة بأكملها. ولا يزال عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن أي ضحايا آخرين أو ناجين تحت الأنقاض.
ووفقا للحكومة الإقليمية في بينغو، فإن هذا الحادث هو أول حادث مميت معروف مرتبط بالتنقيب غير القانوني عن الذهب في المنطقة.
وتزخر أنغولا بموارد طبيعية هائلة، بما في ذلك الماس والنفط والذهب. لكن التعدين غير القانوني ينتشر في العديد من المناطق الريفية، حيث يبحث السكان عن فرص عمل بديلة في ظل الفقر والبطالة.
ويُعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة الكوارث المرتبطة بالتعدين غير القانوني في إفريقيا، حيث تفتقر هذه المناجم إلى أبسط معايير السلامة، مما يجعلها عرضة للانهيارات والفيضانات.
وأعربت السلطات عن تعازيها لعائلات الضحايا، ووعدت بتعزيز الرقابة على أنشطة التعدين غير القانوني في المنطقة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
