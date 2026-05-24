الأحد 2026-05-24 08:09 ص

مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا
ارشيفية
 
الأحد، 24-05-2026 06:50 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة الأنغولية يوم السبت، مقتل 28 شخصا على الأقل إثر انهيار منجم ذهب يعمل بشكل غير قانوني في مقاطعة بينغو، شمال شرق العاصمة لواندا.

اضافة اعلان

 

وأفاد بيان صادر عن الشرطة أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، دفنوا تحت الأنقاض نتيجة انهيار أرضي في المنجم الواقع في قرية كاناكاسالا، على بعد حوالي 60 كيلومترا من لواندا.

وأضاف البيان أن 13 فردا من عائلة واحدة كانوا من بين القتلى، في مأساة ألمت بعائلة بأكملها. ولا يزال عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن أي ضحايا آخرين أو ناجين تحت الأنقاض.

ووفقا للحكومة الإقليمية في بينغو، فإن هذا الحادث هو أول حادث مميت معروف مرتبط بالتنقيب غير القانوني عن الذهب في المنطقة.

وتزخر أنغولا بموارد طبيعية هائلة، بما في ذلك الماس والنفط والذهب. لكن التعدين غير القانوني ينتشر في العديد من المناطق الريفية، حيث يبحث السكان عن فرص عمل بديلة في ظل الفقر والبطالة.

ويُعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة الكوارث المرتبطة بالتعدين غير القانوني في إفريقيا، حيث تفتقر هذه المناجم إلى أبسط معايير السلامة، مما يجعلها عرضة للانهيارات والفيضانات.

وأعربت السلطات عن تعازيها لعائلات الضحايا، ووعدت بتعزيز الرقابة على أنشطة التعدين غير القانوني في المنطقة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أكسيوس: القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران

عربي ودولي أكسيوس: القائد العام للجيش الباكستاني في طريقه إلى طهران

وفيات الأحد 24-5-2026

الوفيات وفيات الأحد 24-5-2026

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي باكستان: نأمل باستضافة الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية-الأميركية "قريبا جدا"

علم الأردن.

أخبار محلية الأردنيون يحتفلون غدا بعيد الاستقلال الـ80

تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى.. وعائلته تطلب الدعاء له (صورة)

فن ومشاهير تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى- صورة

مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

عربي ودولي مقتل 28 شخصا في انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنغولا

ترامب

عربي ودولي أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني مرتقب يتضمن فتح هرمز وتمديد الهدنة

يكون الطقس الأحد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية. ويكون الطقس يوم

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد



 
 






الأكثر مشاهدة

 