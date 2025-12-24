مقتل 3 أشخاص بينهم شرطيان بانفجار في موسكو

10:09 ص

الوكيل الإخباري- أسفر انفجار ليلة الثلاثاء الأربعاء في موسكو عن مقتل عنصرين من شرطة المرور، إضافةً إلى شخص مشتبه به كانا يحاولان توقيفه، بحسب ما أفادت لجنة التحقيق الروسية الأربعاء.





وأوضحت اللجنة أنه "تم تفجير عبوة ناسفة" لدى اقتراب الشرطيين من الشخص الذي كان بالقرب من سيارتهما.



وأضافت: "قتل شرطيان متأثرين بجروحهما"، مشيرة إلى أن الشخص الذي كان على مقربة منهما قضى في الانفجار كذلك.



وأعلنت اللجنة الروسية فتح تحقيق في "محاولة قتل" عناصر من قوات إنفاذ القانون و"تهريب متفجرات".



وكانت لجنة التحقيق قد أفادت في بيان سابق عن إصابة شرطيين في "حادثة".



ووقع الانفجار في حي يلتسكايا في جنوب موسكو، بالقرب من الموقع الذي قتل فيه الجنرال فانيل سارفاروف الاثنين، والذي كان يرأس قسم التدريب العملياتي داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في انفجار عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة.

