مقتل 3 أشخاص بينهم شرطيان بانفجار في موسكو

وأوضحت اللجنة أنه "تم تفجير عبوة ناسفة" لدى اقتراب الشرطيين من الشخص الذي كان بالقرب من سيارتهما.
وأضافت: "قتل شرطيان متأثرين بجروحهما"، مشيرة إلى أن الشخص الذي كان على مقربة منهما قضى في الانفجار كذلك.
وأعلنت اللجنة الروسية فتح تحقيق في "محاولة قتل" عناصر من قوات إنفاذ القانون و"تهريب متفجرات".
وكانت لجنة التحقيق قد أفادت في بيان سابق عن إصابة شرطيين في "حادثة".
ووقع الانفجار في حي يلتسكايا في جنوب موسكو، بالقرب من الموقع الذي قتل فيه الجنرال فانيل سارفاروف الاثنين، والذي كان يرأس قسم التدريب العملياتي داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في انفجار عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة.
-
أخبار متعلقة
-
عمليات إجلاء جراء عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
-
جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن التوترات الأميركية الفنزويلية
-
مسؤول تركي: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت بوجود عطل كهربائي قبل تحطمها
-
وزيرا الخارجية والدفاع السوريان يلتقيان الرئيس الروسي
-
مصر تكشف عن خسائر فادحة لقناة السويس .. كم بلغت ؟
-
"الإنفلونزا الخارقة" تكتسح دول العالم .. وتثير قلقًا كبيرًا
-
النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل
-
ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة