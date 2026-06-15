مقتل 3 أشخاص في جنوب موسكو جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

وأفاد دميتري ميلييف على تليغرام أن منطقة سكنية في تولا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، مضيفا "للأسف، وبحسب المعلومات الأولية، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بينهم طفل يبلغ عاما واحدا".
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