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مقتل 3 أشخاص في جنوب موسكو جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

جندي روسي
جندي روسي
 
الإثنين، 15-06-2026 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   أدى هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في مدينة تولا الروسية الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

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وأفاد دميتري ميلييف على تليغرام أن منطقة سكنية في تولا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، مضيفا "للأسف، وبحسب المعلومات الأولية، قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بينهم طفل يبلغ عاما واحدا".

 
 


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