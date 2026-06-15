مقتل 3 أشخاص في جنوب موسكو جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

الوكيل الإخباري- أدى هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في مدينة تولا الروسية الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

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