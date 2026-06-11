مقتل 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أميركية على ناقلة قبالة عُمان

وقالت الولايات المتحدة إن الجيش شن غارة "دقيقة" على السفينة التي لم تمتثل للتعليمات وكانت تحمل نفطا من إيران.
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