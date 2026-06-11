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مقتل 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أميركية على ناقلة قبالة عُمان

إيران تحذّر مدمّرة أميركية في خليج عُمان .. والبنتاغون يرد
خليج عُمان
 
الخميس، 11-06-2026 10:20 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونوال الخميس، إن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين إثر غارة أميركية على ناقلة نفط في خليج عُمان لقوا حتفهم.

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وقالت الولايات المتحدة إن الجيش شن غارة "دقيقة" على السفينة التي لم تمتثل للتعليمات وكانت تحمل نفطا من إيران.

 
 


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