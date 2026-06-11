مقتل 3 بحارة هنود فقدوا إثر غارة أميركية على ناقلة قبالة عُمان

الوكيل الإخباري- قال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونوال الخميس، إن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين إثر غارة أميركية على ناقلة نفط في خليج عُمان لقوا حتفهم.

اضافة اعلان