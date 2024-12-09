 
الإثنين 2024-12-09 10:14 ص
 

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في لبنان

ا
أرشيفية
الإثنين، 09-12-2024 09:59 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن 3 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 7 بجروح خطيرة إثر حادثة انفجار في حقل ألغام بمنطقة رأس الناقورة.

وقالت وسائل الإعلام إنه "عند دخول الجنود إلى حقل للألغام قرب رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، انفجر لغم بالجنود، ما أدى إلى انفجار كبير وسقوط عدد من الإصابات".

اضافة اعلان


وأشارت إلى أن الانفجار في رأس الناقورة استهدف عناصر من الفرقة 146 ما أدى لمقتل الجنود الثلاثة وإصابة آخرين بحالات متفاوتة.


جاء ذلك في وقت تتوالى فيه الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار مع لبنان، واعتداءاته على السيادة اللبنانية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية 56 ألف مواطن استفادوا من قرار إعفاء المركبات منتهية الترخيص

ا

عربي ودولي مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في لبنان

تعبيرية

أخبار محلية 3322 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم الإثنين

ب

طب وصحة هل تدخين السيجار أقل ضرراً؟

أرشيفية

فلسطين حملة اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مدينة الخليل

ا

عربي ودولي مصدر مقرّب من "حزب الله" يعلق على سقوط الأسد

ا

طب وصحة ماذا تعرف عن سرطان الأظافر؟

بشار الأسد بجانب شقيقه ماهر الأسد _ أرشيفية

عربي ودولي العثور على مساعد ماهر الأسد مقتولا بمكتبه وسط ظروف غامضة



 




الأكثر مشاهدة