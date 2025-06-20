مقتل 3 من الحرس الثوري بغارات إسرائيلية

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدوانًا إسرائيليًا شُنّ الليلة الماضية على محافظات طهران وغيلان وكلستان وأذربيجان الشرقية.
وأشارت إلى وقوع 3 انفجارات شرق طهران، بينما استهدفت غارة إسرائيلية وحدة عسكرية في منطقة بوستان آباد بأذربيجان الشرقية، ما أدى إلى مقتل 3 من الحرس الثوري.
وفي مدينة كركان التابعة لمحافظة كلستان، تصدّت أنظمة الدفاع الجوي للغارات الإسرائيلية، في حين وقعت 4 انفجارات في المنطقة الصناعية بمدينة رشت التابعة لمحافظة غيلان شمالي إيران.
الجزيرة
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