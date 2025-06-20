الجمعة 2025-06-20 11:37 ص
 

مقتل 3 من الحرس الثوري بغارات إسرائيلية

موقع في طهران تعرّض لهجوم إسرائيلي
موقع في طهران تعرّض لهجوم إسرائيلي
 
الجمعة، 20-06-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ سلسلة ضربات جوية ليلية استهدفت عشرات المواقع العسكرية في إيران.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدوانًا إسرائيليًا شُنّ الليلة الماضية على محافظات طهران وغيلان وكلستان وأذربيجان الشرقية.

وأشارت إلى وقوع 3 انفجارات شرق طهران، بينما استهدفت غارة إسرائيلية وحدة عسكرية في منطقة بوستان آباد بأذربيجان الشرقية، ما أدى إلى مقتل 3 من الحرس الثوري.

وفي مدينة كركان التابعة لمحافظة كلستان، تصدّت أنظمة الدفاع الجوي للغارات الإسرائيلية، في حين وقعت 4 انفجارات في المنطقة الصناعية بمدينة رشت التابعة لمحافظة غيلان شمالي إيران.

الجزيرة
 
gnews

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