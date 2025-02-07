مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحون بشمال غرب باكستان

الوكيل الإخباري- ذكرت الشرطة الباكستانية أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش في مدينة كاراك بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين.

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