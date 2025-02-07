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مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحون بشمال غرب باكستان

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 07-02-2025 01:56 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت الشرطة الباكستانية أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش في مدينة كاراك بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

ونفذت القوات الأمنية "عملية في الليلة الماضية أيضا في منطقة شمال وزيرستان المحاذية لأفغانستان، مما نجم عنه تبادل عنيف لإطلاق النار لقي على إثره 12 مسلحا حتفهم"، حسبما أعلن الجيش في بيان.

وأضاف الجيش أنه "تمت مصادرة أسلحة وذخيرة من المسلحين القتلى".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية شوكت علي خان،  الخميس إنه "تم تسليم جثة أحد الإرهابيين الذين قتلتهم قوات الأمن الباكستانية إلى السلطات الأفغانية".

 
gnews

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