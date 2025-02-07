مقتل 3 من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحون بشمال غرب باكستان

ونفذت القوات الأمنية "عملية في الليلة الماضية أيضا في منطقة شمال وزيرستان المحاذية لأفغانستان، مما نجم عنه تبادل عنيف لإطلاق النار لقي على إثره 12 مسلحا حتفهم"، حسبما أعلن الجيش في بيان.
وأضاف الجيش أنه "تمت مصادرة أسلحة وذخيرة من المسلحين القتلى".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية شوكت علي خان، الخميس إنه "تم تسليم جثة أحد الإرهابيين الذين قتلتهم قوات الأمن الباكستانية إلى السلطات الأفغانية".
-
أخبار متعلقة
-
النيجر .. الجيش يعلن مقتل 10 جنود على الأقل في كمين
-
ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع تحتوي على أسلحة تابعة لحزب الله
-
كوريا الجنوبية تطور مدمرات بحرية لجيشها
-
غارات إسرائيلية على سلسلة الجبال الشرقية بين لبنان وسوريا
-
الدنمارك تعارض خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة
-
صندوق النقد: مستعدون للعمل مع سوريا ولبنان
-
المغرب: انطلاق الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس