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مقتل 37 جنديا إسرائيليا على الحدود الشمالية في أكتوبر

قتلى جنود الاحتلال
قتلى جنود الاحتلال
الجمعة، 01-11-2024 04:07 م
الوكيل الإخباري-  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن 37 جنديا إسرائيليا قتلوا في معارك بجنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي.اضافة اعلان


ووصفت الصحيفة شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بالأكثر دموية، حيث قتل خلاله 88 إسرائيليا ما بين جندي ومدني.

وكالات
 
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