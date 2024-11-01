مقتل 37 جنديا إسرائيليا على الحدود الشمالية في أكتوبر

ووصفت الصحيفة شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بالأكثر دموية، حيث قتل خلاله 88 إسرائيليا ما بين جندي ومدني.
وكالات
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