مقتل 37 جنديا إسرائيليا على الحدود الشمالية في أكتوبر

04:07 م

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن 37 جنديا إسرائيليا قتلوا في معارك بجنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي. اضافة اعلان





ووصفت الصحيفة شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بالأكثر دموية، حيث قتل خلاله 88 إسرائيليا ما بين جندي ومدني.



وكالات