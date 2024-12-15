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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فرنسا

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 15-12-2024 12:34 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت قناة BFMTV بمقتل 4 أشخاص في إطلاق للنار قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا بينهم اثنان من القوات الأمنية، واستسلم مطلق النار للسلطات.

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وذكرت القناة: "قُتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في بلدة لون بلاج، بالقرب من دونكيرك يوم السبت 14 ديسمبر... اثنان منهم من رجال الأمن واثنان من المهاجرين في أماكن مختلفة".

وأشارت إلى أن "الرجل الذي أعلن مسؤوليته عن هذه الجرائم سلم نفسه لقوات الدرك".

 
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