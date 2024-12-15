مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فرنسا

الوكيل الإخباري- أفادت قناة BFMTV بمقتل 4 أشخاص في إطلاق للنار قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا بينهم اثنان من القوات الأمنية، واستسلم مطلق النار للسلطات.

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