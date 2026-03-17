الثلاثاء 2026-03-17 06:55 م

مقتل 4 أشخاص بغارة على منزل في بغداد بينهم مستشاران إيرانيان

الثلاثاء، 17-03-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل أربعة أشخاص بغارة استهدفت منزلًا في بغداد فجر الثلاثاء، وفق ما أفاد به مسؤولان أمنيان، حيث أشارت تقارير أولية إلى أن اثنين من القتلى هما مستشاران إيرانيان.اضافة اعلان


وأكد مصدر آخر من فصيل مدعوم من إيران مقتل أربعة أشخاص في الضربة على منزل في حي الجادرية، كان يستضيف مستشارين إيرانيين.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مُسيّرة.
 
 


