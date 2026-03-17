مقتل 4 أشخاص بغارة على منزل في بغداد بينهم مستشاران إيرانيان

الوكيل الإخباري- قُتل أربعة أشخاص بغارة استهدفت منزلًا في بغداد فجر الثلاثاء، وفق ما أفاد به مسؤولان أمنيان، حيث أشارت تقارير أولية إلى أن اثنين من القتلى هما مستشاران إيرانيان.





وأكد مصدر آخر من فصيل مدعوم من إيران مقتل أربعة أشخاص في الضربة على منزل في حي الجادرية، كان يستضيف مستشارين إيرانيين.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مُسيّرة.







