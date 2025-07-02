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مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 في انفجار ببلدة جبرين شرق حماة

مكان الانفجار
مكان الانفجار
 
الأربعاء، 02-07-2025 08:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين نتيجة انفجار وقع في بلدة جبرين شرق مدينة حماة.اضافة اعلان


وفي السياق ذاته أفاد الدفاع المدني السوري بأن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن الانفجار في بلدة جبرين شرق المدينة لم ينتج عن صهريج للوقود، مؤكدة أن الفرق المختصة تواصل عملها لمعرفة الأسباب.
 
 
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