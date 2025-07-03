مقتل 4 أشخاص وإنقاذ 23 إثر غرق عبارة قبالة بالي

ويواصل رجال الإنقاذ البحث اليوم الخميس عن 38 شخصا مفقودين في البحار الهائجة بعد غرق عبارة بالقرب من منتجع جزيرة بالي الإندونيسية.
وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، في بيان إن العبارة (كيه إم بي تونا براتاما جايا) غرقت بعد نصف ساعة تقريبا من مغادرتها ميناء كيتابانج في جاوة الشرقية في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء.
وأضافت أنها كانت متجهة إلى ميناء جيليمانوك في بالي، وهي رحلة طولها 50 كيلومتراً (30 ميلاً).
وأضاف البيان أن العبارة كانت تحمل 53 راكبا و12 من أفراد الطاقم و22 مركبة، بما في ذلك 14 شاحنة.
وقال قائد شرطة بانيوانجي راما سامتاما بوترا إن العديد من الذين تم إنقاذهم كانوا في البداية فاقدين للوعي بعد أن انجرفوا في مياه متلاطمة لساعات.
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