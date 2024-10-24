مقتل 4 جنود إسرائيليين بلبنان والضاحية الجنوبية تواجه أعنف الغارات

الوكيل الإخباري- شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية 17 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأربعاء، حيث تمّت تسوية 6 مبانٍ بالأرض، مع دخول الحرب بين حزب الله وإسرائيل شهرها الثاني.

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في حين ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن 4 جنود قُتلوا وأصيب 15 في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان، في حين تم تسجيل إصابات في تل أبيب الكبرى أثناء الهرب إلى الملاجئ جراء صواريخ أُطلقت من لبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وقوع 17 غارة إسرائيلية على الأقل، ما يجعلها من أكثر الليالي عنفًا منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد نحو عام على المواجهة بين الطرفين عبر الحدود.



وقالت الوكالة الرسمية إن 6 مبانٍ دُمّرت في محيط منطقة الليلكي، واصفة الغارات بأنها "الأكثر عنفًا في المنطقة منذ بداية الحرب".



وجاءت الغارات بعد وقت قصير من إصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس إنذارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت.



لكن لم يكن هناك أيّ تحذير بشأن الغارة التي استهدفت منطقة الجناح في جنوب بيروت. وأسفرت تلك الغارة عن استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.



وذكرت الوكالة اللبنانية أن القصف استهدف مكتب قناة الميادين الواقع في مبنى سكني بمنطقة الجناح، وبالقرب من المقرّ السابق للسفارة الإيرانية في بيروت، وعلى مقربة من نقطة تفتيش للجيش اللبناني.



وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب وشرق لبنان، وقال إن طائراته أغارت على مواقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية ومقارّ قيادية تابعة لحزب الله داخل مبانٍ مدنية في ضاحية بيروت الجنوبية.