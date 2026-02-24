مقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

-
-
البنتاغون يحذر من مخاطر حملة عسكرية مطولة ضد إيران
-
واشنطن تجدد اتهام بكين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب
-
مصر والسعودية تؤكدان ضرورة التزام الأطراف باتفاق وقف الحرب على غزة
-
إيران تتوعد: الأعداء قد يبدؤون الحرب لكنهم لن يرسموا خط النهاية
-
جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران الخميس
-
محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية
-
ترامب ينفي وجود أي خلاف مع رئيس الأركان الأميركي حول إيران
-
الأمم المتحدة: 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقدوا في المتوسط منذ مطلع 2026