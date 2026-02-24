مقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

الوكيل الإخباري- ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين .

اضافة اعلان