الثلاثاء 2026-02-24 04:54 ص

مقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

الثلاثاء، 24-02-2026 03:05 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين .

وذلك في هجوم يُعدّ الأعنف الذي يشنّه التنظيم على القوات الحكومية منذ الإطاحة ببشار الأسد.

 
 


