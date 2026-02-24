ويبرز الهجوم على نقطة تفتيش إلى الغرب من مدينة الرقة تصعيدا في هجمات التنظيم المتشدد على حكومة الرئيس أحمد الشرع، وذلك بعد يومين من إعلان التنظيم بدء "مرحلة جديدة من العمليات" ضدها.
ولم يُعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم الاثنين حتى الآن. وكان التنظيم أعلن السبت مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادا من الجيش السوري في شمال وشرق سوريا، أسفرا عن مقتل جندي ومدني.
وذكرت الوكالة أن القوات أحبطت هجوم الاثنين وقتلت أحد المسلحين. ونقلت عن مصدر أمني قوله إن تنظيم داعش الإرهابي هو من نفذ الهجوم.
في هجوم منفصل، أفادت سانا في وقت مبكر من الثلاثاء بمقتل جندي في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقر للجيش في محيط مدينة الميادين بدير الزور شرقي سوريا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع في المدينة نفسها التي نفذ فيها تنظيم الدولة الإسلامية هجوما هذا الأسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 شركة يابانية بسبب صلاتها العسكرية
-
البنتاغون يحذر من مخاطر حملة عسكرية مطولة ضد إيران
-
واشنطن تجدد اتهام بكين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب
-
مصر والسعودية تؤكدان ضرورة التزام الأطراف باتفاق وقف الحرب على غزة
-
مقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي
-
إيران تتوعد: الأعداء قد يبدؤون الحرب لكنهم لن يرسموا خط النهاية
-
جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران الخميس
-
محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية