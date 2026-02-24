مقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

07:37 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين، في هجوم يُعدّ الأعنف الذي يشنّه التنظيم على القوات الحكومية منذ الإطاحة ببشار الأسد.





ويبرز الهجوم على نقطة تفتيش إلى الغرب من مدينة الرقة تصعيدا في هجمات التنظيم المتشدد على حكومة الرئيس أحمد الشرع، وذلك بعد يومين من إعلان التنظيم بدء "مرحلة جديدة من العمليات" ضدها.



ولم يُعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم الاثنين حتى الآن. وكان التنظيم أعلن السبت مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادا من الجيش السوري في شمال وشرق سوريا، أسفرا عن مقتل جندي ومدني.



وذكرت الوكالة أن القوات أحبطت هجوم الاثنين وقتلت أحد المسلحين. ونقلت عن مصدر أمني قوله إن تنظيم داعش الإرهابي هو من نفذ الهجوم.



في هجوم منفصل، أفادت سانا في وقت مبكر من الثلاثاء بمقتل جندي في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقر للجيش في محيط مدينة الميادين بدير الزور شرقي سوريا.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع في المدينة نفسها التي نفذ فيها تنظيم الدولة الإسلامية هجوما هذا الأسبوع.





