الخميس 2026-02-26 12:00 ص

مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا

روسيا
روسيا
 
الأربعاء، 25-02-2026 11:46 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع للأسمدة والمنتجات الصناعية في منطقة سمولينسك غربي البلاد.

اضافة اعلان


وقالت الطوارئ الروسية، في بيان: "وفق التحقيقات الأولية أدى انفجار في مصنع للأسمدة بمنطقة سمولينسك إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، والتحقيقات ما زالت جارية وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، جميع الضحايا هم من العاملين في المصنع".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية برامج متنوعة تعزز الحراك الثقافي في عجلون خلال شهر رمضان

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

روسيا

عربي ودولي مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب

السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان

أخبار محلية السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة

أخبار محلية الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة



 






الأكثر مشاهدة