مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع للأسمدة والمنتجات الصناعية في منطقة سمولينسك غربي البلاد.

