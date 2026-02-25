مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا

وقالت الطوارئ الروسية، في بيان: "وفق التحقيقات الأولية أدى انفجار في مصنع للأسمدة بمنطقة سمولينسك إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، والتحقيقات ما زالت جارية وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، جميع الضحايا هم من العاملين في المصنع".
