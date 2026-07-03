مقتل 40 جراء سقوط حافلة في خندق جنوب غربي باكستان

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة إنقاذ ومسؤول حكومي أن 40 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد سقوط حافلة في خندق عميق على جانب الطريق في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان الجمعة.

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