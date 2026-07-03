مقتل 40 جراء سقوط حافلة في خندق جنوب غربي باكستان

وكانت الحافلة متجهة إلى إسلام أباد قادمة من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان. وأفادت الوكالة بأن الحافلة كانت تقل 48 راكبا.
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