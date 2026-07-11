مقتل 44 شخصا بفيضانات وانهيارات أرضية في بنغلادش

وقالت وزارة إدارة الكوارث في بنغلادش اليوم السبت، إن الفيضانات اجتاحت 7 مقاطعات، وتسببت بتعطيل الحياة اليومية وعزل عشرات آلاف الأسر عن المناطق المجاورة.
وأضافت، إن ما أعاق عمليات الإنقاذ والإغاثة، انقطاع التيار الكهربائي وتضرر الطرق وشبكات الاتصالات في وقت يواجه فيه السكان نقصا بالمواد الغذائية ومياه الشرب.
وبحسب وكالة (رويترز)، قال وزير إدارة الكوارث والإغاثة إقبال حسين، إن الحكومة تواصل توزيع المساعدات والإمدادات الطبية وتوفير مياه الشرب الآمنة للمتضررين، داعيا السكان إلى التوجه إلى مراكز الإيواء في المناطق المتضررة.
-
أخبار متعلقة
-
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
خامنئي يتعهد بالثأر لوالده
-
نيويورك تايمز: تراجع حاد في حركة السفن بمضيق هرمز مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
-
مصرع 17 شخصا وفقدان 9 آخرين جراء إعصار "بافي" في الفلبين
-
معاريف: الجيش الإسرائيلي أنهى تجهيز خطة لضرب البنى التحتية الإيرانية
-
واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تسليم "الغبار النووي" ووقف تهديد الملاحة
-
وكالة "فارس": دوي انفجارات شرق محافظة طهران
-
عراقجي: إيران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة