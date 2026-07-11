مقتل 44 شخصا بفيضانات وانهيارات أرضية في بنغلادش

الوكيل الإخباري- لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في جنوب شرق بنغلادش، فيما تقطعت السبل بأكثر من مليون شخص آخرين في المناطق المتضررة.

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وقالت وزارة إدارة الكوارث في بنغلادش اليوم السبت، إن الفيضانات اجتاحت 7 مقاطعات، وتسببت بتعطيل الحياة اليومية وعزل عشرات آلاف الأسر عن المناطق المجاورة.



وأضافت، إن ما أعاق عمليات الإنقاذ والإغاثة، انقطاع التيار الكهربائي وتضرر الطرق وشبكات الاتصالات في وقت يواجه فيه السكان نقصا بالمواد الغذائية ومياه الشرب.