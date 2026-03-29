مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي إسرائيلي على مدينة بندر عباس في إيران

دخان يتصاعد من سفينة عقب انفجار في ميناء بندر عباس على طول مضيق هرمز
الأحد، 29-03-2026 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون، إثر هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على مدينة بندر عباس الساحلية في إيران.اضافة اعلان


وبحسب وسائل إعلام إيرانية أسفر الهجوم إلى تضرر سفينة.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب بارتفاع أسعار الطاقة.
 
 


