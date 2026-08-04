الثلاثاء 2026-08-04 09:25 ص

مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة موسكو

مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة موسكو
مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة موسكو
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   قُتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

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وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور على منصة (تليغرام) "اندلعت حرائق في منطقة نوفوسلكي الصناعية عقب ضربة ، وقتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون".

 
 


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