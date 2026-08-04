مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة موسكو

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور على منصة (تليغرام) "اندلعت حرائق في منطقة نوفوسلكي الصناعية عقب ضربة ، وقتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون".
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