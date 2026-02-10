مقتل 5 بتحطم مروحية في قاعدة عسكرية جنوبي ليبيا

الوكيل الإخباري- لقي 5 أشخاص حتفهم، بينهم أجنبيان، الثلاثاء، جراء تحطم مروحية إسعاف داخل قاعدة السارة الجوية العسكرية بأقصى جنوب شرق ليبيا.

وأفادت مصادر من مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا، لوكالة الأناضول، بتحطم مروحية إسعاف في قاعدة السارة الجوية، مما أدى إلى مقتل عسكريَّين من قوات "شرق ليبيا"، وممرض إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم الأجنبي، لم تحدد جنسيتهما أو مهمتهما.



وذكرت تقارير صحيفة ليبية، أن الطائرة كانت متجهة لإسعاف أحد الجنود عقب إصابته بحادث سير، لكنها تحطمت داخل القاعدة.