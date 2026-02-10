مقتل 5 بتحطم مروحية في قاعدة عسكرية جنوبي ليبيا

وأفادت مصادر من مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا، لوكالة الأناضول، بتحطم مروحية إسعاف في قاعدة السارة الجوية، مما أدى إلى مقتل عسكريَّين من قوات "شرق ليبيا"، وممرض إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم الأجنبي، لم تحدد جنسيتهما أو مهمتهما.
وذكرت تقارير صحيفة ليبية، أن الطائرة كانت متجهة لإسعاف أحد الجنود عقب إصابته بحادث سير، لكنها تحطمت داخل القاعدة.
