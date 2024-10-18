 
الجمعة 2024-10-18 01:54 ص
 
 

مقتل 5 عسكريين إسرائيليين جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الجمعة، 18-10-2024 12:44 ص
الوكيل الإخباري-   أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بمقتل ضابطين و3 جنود في المعارك المتواصلة في جنوب لبنان. اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الضابطين والجنود الثلاثة قتلوا يوم أمس في معارك بجنوب لبنان، كما أعلن إصابة 9 جنود آخرين في جبهتي لبنان وقطاع غزة. 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي جو بايدن

عربي ودولي بايدن: الفرصة سانحة لليوم التالي بغزة دون حماس

جيش الاحتلال

عربي ودولي مقتل 5 عسكريين إسرائيليين جنوب لبنان

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد الجوية : طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق الجمعة

نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس

عربي ودولي هاريس: حان الوقت لإنهاء الحرب

جانب من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على غزة

فلسطين الخارجية الأميركية: واشنطن ستطرح مقترحا للهدنة في غزة بعد اغتيال السنوار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

فلسطين بايدن: سأتحدث مع نتنياهو لبحث إنهاء الحرب

البنك المركزي الأوروبي

عربي ودولي “المركزي الأوروبي” يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يعلق على استشهاد السنوار



 


الأكثر مشاهدة