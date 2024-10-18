مقتل 5 عسكريين إسرائيليين جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الضابطين والجنود الثلاثة قتلوا يوم أمس في معارك بجنوب لبنان، كما أعلن إصابة 9 جنود آخرين في جبهتي لبنان وقطاع غزة.
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