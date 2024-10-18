مقتل 5 عسكريين إسرائيليين جنوب لبنان

12:44 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/706760 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بمقتل ضابطين و3 جنود في المعارك المتواصلة في جنوب لبنان. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الضابطين والجنود الثلاثة قتلوا يوم أمس في معارك بجنوب لبنان، كما أعلن إصابة 9 جنود آخرين في جبهتي لبنان وقطاع غزة.