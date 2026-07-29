الأربعاء 2026-07-29 09:50 ص

مقتل 5 من أفراد الأمن الكينيين بهجوم قرب حدود الصومال

كينيا
كينيا
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:46 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الشرطة الكينية إنّ 5 من أفراد الأمن قتلوا باشتباك مع مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب في مقاطعة مانديرا بالقرب من الحدود الصومالية.

اضافة اعلان


وتخوض الجماعة المسلحة منذ سنوات معارك للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وإقامة حكمها في البلد الواقع في القرن الإفريقي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قرار هام ينتظر المقترضين الأردنيين مساء اليوم

أخبار محلية قرار هام ينتظر المقترضين الأردنيين مساء اليوم

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين خلال اقتحامات جنوب نابلس

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين خلال اقتحامات جنوب نابلس

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تتعامل مع 22 عقدا جماعيا و28 نزاعا عماليا في النصف الأول للعام الحالي

صش

طب وصحة اختصاصية تغذية تكشف أبرز فوائد خل التفاح العضوي

اعتقال أربعة إسرائيليين وأجانب في قضية مخدرات بجزيرة يونانية

عربي ودولي اعتقال أربعة إسرائيليين وأجانب في قضية مخدرات بجزيرة يونانية

صشيث

تكنولوجيا "نايكي" تكشف شباشب ذكية بتقنيات التدفئة والتدليك - صورة

"عصابة الفضة" في قبضة الأمن .. ضبط مئات العملات الأثرية بالعراق

منوعات "عصابة الفضة" في قبضة الأمن .. ضبط مئات العملات الأثرية بالعراق

fdt

تكنولوجيا "ميتا" تطلق مزايا جديدة طال انتظارها في "واتساب".. تعرّف إليها



 
 






الأكثر مشاهدة

 