مقتل 5 من أفراد الأمن الكينيين بهجوم قرب حدود الصومال

الوكيل الإخباري- قالت الشرطة الكينية إنّ 5 من أفراد الأمن قتلوا باشتباك مع مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب في مقاطعة مانديرا بالقرب من الحدود الصومالية.

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