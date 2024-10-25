مقتل 5 وإصابة 20 من الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الخميس، مقتل ضابطين و3 جنود آخرين في معارك جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 10 في غضون يومين .
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