 
الجمعة 2024-10-25 12:19 م
 

مقتل 5 وإصابة 20 من الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الجمعة، 25-10-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن خمسة جنود إسرائيليين بينهم ضابطان قتلوا، إضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح مختلفة جراء المعارك في جنوب لبنان.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الخميس، مقتل ضابطين و3 جنود آخرين في معارك جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 10 في غضون يومين .

 
gnews

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