مقتل 5 وإصابة 20 من الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن خمسة جنود إسرائيليين بينهم ضابطان قتلوا، إضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح مختلفة جراء المعارك في جنوب لبنان.

اضافة اعلان