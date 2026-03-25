الأربعاء 2026-03-25 05:32 ص

مقتل 6 أشخاص في غارتين جويتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

الضاحية الجنوبية لبيروت عقب غارة إسرائيلية
الأربعاء، 25-03-2026 05:05 ص
الوكيل الإخباري-   أسفرت غارتان إسرائيليتان عن مقتل 6 أشخاص على الأقل في بلدة ومخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأربعاء.اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة أن 4 أشخاص قتلوا في "غارة للعدو الإسرائيلي" على بلدة عدلون فيما قتل اثنان آخران بغارة على شقة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن العدد الإجمالي للقتلى منذ 2 آذار ارتفع إلى 1072، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2966.

وأضافت أن 33 شخصا قتلوا و90 جرحوا خلال 24 ساعة.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة